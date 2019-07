Nicki Minaj sagt Auftritt in Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsverletzungen ab

Als die Sängerin als Headliner des Jeddah World Fests bekannt gemacht wurde, forderte die „Human Rights Foundation“ sie in einem offenen Brief dazu auf, das Konzert abzusagen: „Du hast gerade erst die Pride Week gefeiert und warst solidarisch mit der LGBTQ-Community. Und doch, wenn du auftrittst, duldest und unterstützt du die Öffentlichkeitsarbeit einer Regierung, die Homosexuelle für das ‚Verbrechen’ hinrichten, zu sein, wer sie sind“, heißt es darin. Am Dienstag hat die 36-jährige Sängerin nachgegeben und den Auftritt abgesagt. Der Rückzieher kam kurz vor knapp: Ihr Auftritt im King Abdullah Sports Stadium hätte eigentlich bereits am 18. Juli stattfinden sollen.