Darum sitzt Semsrott nun zwischen einer Leinwand und einem in eine rote Decke gehüllten Gegenstand und führt vor etwa zehn mehr oder weniger interessierten Journalist*innen acht Gründe an, Straßburg als Sitzungsort abzuschaffen. Fast alle davon folgen den bekannten Argumenten der Kritiker*innen dieses Doppel-Systems, so nennt Semsrott etwa die hohen Kosten und die 20 000 Tonnen CO2, die durch die monatliche Reise so vieler Personen ausgestoßen werden. Nur Punkt acht ist in der Debatte vermutlich bisher noch nicht aufgetaucht: Die Straßburger EU-Räumlichkeiten könnten in eine „Luxus-Obdachlosenunterkunft“ oder eine „Universität für Verlierer“ umgewandelt werden. Dann zeigt Semsrott auf der Leinwand ein niedliches Kaninchen und eine Frau lacht ein bisschen.