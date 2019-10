„Mitleid fanden wir schon immer scheiße“

Tabea bezeichnet ihren Blog als „guten Anfang“, viele finden, es ist mehr als das: Fast 18 500 Menschen folgen „Not Just Down“ auf Instagram. Ihr Blog wurde kürzlich mit dem Spezialpreis der Jury des Smart Hero Awards ausgezeichnet, der Menschen und Initiativen ehrt, die ihr soziales Engagement in und mit Social Media umsetzen. Auf Instagram teilen die beiden vor allem Alltagsbilder. Aus dem Urlaub, zu Besuch in Berlin beim gemeinsamen Bruder Tilman, dem dritten im Bunde. Im Café oder auf einem Festival und schick gekleidet auf einer Feier. Tabea will andere Geschwister bestärken: „Auch ich habe gehadert, als ich noch in der Pubertät war, als ich Jungs, die zum ersten Mal zu mir nach Hause kamen, dann erklären musste, dass mein Bruder ein bisschen anders ist. Ich will solchen Geschwistern Worte geben und das Gefühl, dass man einfach alles normal und gut so ist, wie es eben ist.“ Auch Mari wird immer bewusster, dass er etwas bewirken kann. Er strahlt, als er erzählt, dass er ab und zu auf der Straße erkannt wird. Manchen Fans schenkt er sogar eine Umarmung und baut damit jede Berührungsangst direkt ab. Denn dass diese Berührungsängste existieren, das ist am Ende ja der Grund für „Not Just Down“.