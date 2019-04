Was bewegt also jemanden zum Spenden? Es gibt unterschiedliche Anreize, Geue betont die Wichtigkeit von der eigenen Identifikation zu dem Spendenfall: „Die Leute entscheiden das oft vom Herzen her, also, Krebshilfe ist mir wichtig, weil ich beispielsweise jemand in der Verwandtschaft hatte oder habe, der daran erkrankt ist.”