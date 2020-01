Und damit all das nicht vergessen wird, gingen auch heute am 15. Todestag des Mannes etwa 650 Menschen in Dessau auf die Straße. Sie sind sich sicher: „Oury Jalloh – Das war Mord“. So steht es auch auf den Plakaten. Organisiert wurde die Demonstration vom Bündnis „Break the silence – Initiative in Gedenken an Oury Jalloh“. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass endlich aufgeklärt wird, was in der Gewahrsamszelle Nummer 5 des Dessauer Polizeireviers am 7. Januar 2005 genau passiert ist – und dass ein*e Schuldige*r gefunden wird. Denn an die Theorie der Ermittelnden in Dessau, dass Jalloh sich selbst angezündet habe, glauben sie nicht.