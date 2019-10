Jugendliche Polinnen haben linke Wertvorstellungen

„Ich werde am Sonntag für die Linke stimmen“, sagt sie, ohne zu zögern, „Momentan gibt es für mich keine andere Option.“ Bei der Wahl am Sonntag treten die Sozialdemokraten, Wiosna und die linke Partei Razem gemeinsam als Koalition an. Dieses Bündnis wird laut Umfragen zwölf Prozent der Stimmen erhalten. Unter den Wählerinnen und Wählern zwischen 18 und 29 werden 20 Prozent für die linke Koalition stimmen. Links der Mitte tritt noch die Bürgerkoalition an, in der die größte Oppositionspartei PO dominiert. „Die PO hat unsere Klimaproteste erst unterstützt, als sie gesehen hat, dass sie wachsen und weitergehen“, ärgert sich Martyna, „Ich habe das Gefühl, sie steht zwischen links und rechts und versteht gar nicht, was gerade passiert.“