Wer geht heute noch zu Pegida?

Sie hält ihn für einen Idioten. Er hält sie für eine dumme Kuh. Aber nun sind das Gesicht des Idioten und das Gesicht der dummen Kuh so nah beieinander, dass sich ihre Atemwolken vermischen an diesem kalten Oktobernachmittag in Dresden. Einen Moment zuvor hat sie, ihr Name ist Birte, ihm zugerufen, ob er denn wisse, dass er hier mit Nazis demonstriert. Daraufhin baute sich der Mann, der vielleicht 60 Jahre alt ist, vor ihr auf. Und nun schaut er Birte in die Augen, aus unangenehmer Nähe. Wer daneben steht, bekommt das Gefühl: Der schlägt gleich zu.