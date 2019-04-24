عندما وصلت إلى ألمانيا تحقق الحلم: حلم العيش في بلد ديمقراطي، إلى أن تعرّفتُ على البيروقراطية لديكم. هنا عليك تقديم الطلبات بشكل مستمر للحصول على شيء ما، كما عليك بعدها انتظار الحصول على تأكيد خطي. مازلتم تعملون بالرسائل البريدية، منذ وجودي هنا وأنا أتلقّى رسالة بريديّة بشكل شبه يومي، يبدو لي هذا نوعاً من الطراز القديم. في سوريا لا نستخدم الرسائل البريدية، لذلك لن تجد أمام كل منزل صندوق بريدي، بل يتم الاعتماد على استخدم الطُرق الشفهيّة والذهاب شخصياً الى الدوائر الرسميّة. على الأقل عرفتُ الآن سبب التوجّه الكبير في دروس اللغة الألمانية في التركيز على قسم كتابة الرسائل البريدية . هنا عندما تُقدّم طلباً سواء كان لدى مكتب دائرة الأجانب، أو مكتب العمل، أو لدى الطبيب، فعليك الانتظار طويلاً وإذا كنتَ قد نسيت توقيعاً أو أيُّ شيء في الملف فسوف يستغرق الأمر وقتاً أطول. وعندما تسأل عن سبب التأخير، ستحصل دوماً على نفس الإجابة: جيدٌ أنّك قد سألت، بعدها ينظر الموظفون إلى ملفك ويقولون: هناك نقصٌ آخر في إضبارتك، حبذا لو أكملتها! „استكمل أوراقك” هي عبارة مفضّلة لديكم. في البداية كنتُ دوماً أقوم بإستكمال الأوراق الناقصة، على سبيل المثال: عندما تقدمت لأحد الوظائف، طُلب منّي أن أقدّم سيرة ذاتية عنّي، فقط دون أي طلب آخر.. لكن بعد مرور يومين، قيلَ لي: أنهم بحاجة إلى بيانٍ من التأمين الصحي وتأميني التقاعدي، كان علي إلحاقها فيما بعد.. وبالتأكيد قمتُ بذلك.. بعد مرور يومين- قالوا: أنهم بحاجة إلى أوراق أخرى و تواقيع أخرى، بعدها جائني ردّ من صاحب الوظيفة بأنه لم يتبقَّ لدي وقتٌ كافٍ وأنّ عليّ الإسراع بتقديم باقي الأوراق. وكأنهم لا يعلمون أنّ كل هذا يتطلّب الكثير من الوقت وأن أغلب الدوائر هنا بطيئة جداً. لا أفهم لماذا لم يعطوني منذ البداية قائمة بجميع الأوراق المطلوبة والواجب عليَّ تقديمها، عوضاً عن الطلبات الجديدة كل يوم! كان من الأسهل بالنسبة لي ولهم، من باب ضرورة الحرص على الوقت ومنع التوتر. منذ وصولي إلى هُنا حتّى الآن، وأنتم تعقّدون كل شيء، كل شيء هنا مُعقّد، لاشيء سهل وإذا صادف وكان سهلاً، فسرعان ما يتبادر لذهني مباشرة أنّ هناك شي ما نسيته أو أخطأت به!