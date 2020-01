Das ist: Pete Buttigieg, jüngster US-Präsidentschaftskandidat

Das ist ...

... Pete Buttigieg, der Überraschungskandidat der Demokrat*innen in den USA. Und der erste offen homosexuelle Kandidat der Partei in einem Präsidentschaftswahlkampf. Im Juni 2018 heiratete er seinen Mann Chasten. Buttigieg ist neben Joe Biden, Bernie Sanders und Elizabeth Warren einer der vier demokratischen Favorit*innen im US-Wahlkampf. Dass er wirklich Kandidat der Demokrat*innen wird, ist dennoch nahezu ausgeschlossen. Denn ihm fehlt vor allem die Unterstützung der afroamerikanischen Bevölkerung. Zwar hat er gute Chancen, die Vorwahlen in Iowa zu gewinnen. Nach aktuellen Umfragen steht er dort knapp hinter Bernie Sanders. Doch danach könnte es schwierig werden. Bei der letzten Fernsehdebatte am Dienstagabend tat er sich nicht besonders hervor. „Seine Antwort auf seinen Mangel an schwarzer Unterstützung war unbeholfen und unterstrich die Kämpfe, die ihm bevorstehen, wenn die Vorwahlen nach denen in lilienweißen Staaten wie Iowa und New Hampshire weitergehen“, heißt es zum Beispiel auf dem amerikanischen Nachrichtenportal Vox.