Petition gegen Tamponsteuer kommt in den Bundestag

Was ist schon Luxus? Für manche ist es eine Blutorange zum Frühstück, für andere sind es vier Tage Wellness inklusive therapeutischem Welpen-Streicheln. Eines ist aber ganz sicher kein Luxus: die Periode. Die ist einfach nur normal, im schlimmsten Fall schmerzhaft und sicherlich nichts, was man sich an seinem freien Tag mal gönnt.