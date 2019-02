Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will fünf Millionen Euro für eine Studie zu den psychischen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs ausgeben. Viele Menschen empfinden das als Geldverschwendung, da es bereits viele Studien zu dem Thema gibt. Andere macht es vor allem: wütend. So auch die Bloggerin Nike van Dinther („This is Jane Wayne“), die vor zwei Jahren selbst abgetrieben hat, die Folgen und Stigmatisierungen also nur allzu gut kennt. Deshalb startete sie die Petition #WasfürnSpahn, in der sie fordert, das Geld lieber in Hilfen für Frauen zu investieren. Ihr Vorhaben hat viele Unterstützerinnen und Unterstützer: Mittlerweile haben bereits mehr als 39 000 Menschen unterschrieben (Stand: Donnerstagmorgen).