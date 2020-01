Philipp Amthor wird für Aussage zu Antisemitismus kritisiert

Er sagte aber auch: „Antisemitismus, das darf man nicht vergessen, ist vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten.“ Den erstarkenden Judenhass in Deutschland brachte er in Verbindung mit der „Migration der letzten Jahre“. Die deutsche Gesellschaft erwarte „zu Recht“, dass sich „Zuwanderer an unsere Kultur halten“, sagte er.