jetzt: Nach Kevin Kühnerts Vorschlag diskutiert Deutschland plötzlich ganz grundlegend über Lohnarbeit und Verteilung von Kapital. Wie sieht Ihrer Meinung nach ein gerechtes System aus?

Lisa Herzog: Die Frage ist zu komplex, um sie in wenigen Sätzen beantworten zu können. Wenn man die Grundsätze der Gerechtigkeit von John Rawls, einem der wichtigsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, ernst nimmt, sind Ungleichheiten in der Verteilung nur zulässig, wenn dadurch die am schlechtesten gestellte Gruppe in der Gesellschaft profitiert. Davon sind wir in Deutschland ziemlich weit entfernt!