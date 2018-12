Der Großteil der gefundenen Plastikpartikel stammt wohl aus unserer Kleidung. Tragen wir Klamotten aus Polyester, gelangen Synthetikfasern über die Waschmaschine ins Abwasser und weiter ins Meer. Ein Grund mehr also, auf Kleidung aus natürlichen Materialien zu setzen. Außerdem fanden die Forschenden Mikroplastik. Das kommt vor allem in vielen Kosmetikprodukten zum Einsatz. Weiterhin befanden sich in den Mägen der Schildkröten Plastikstückchen von anderem Müll wie zum Beispiel Bechern und Besteck aus Plastik. Die Wissenschaftler untersuchten nur einen kleinen Teil des Magens. Sie schätzen, dass jedes der Tiere eigentlich 20 Mal mehr Plastik in sich trägt.