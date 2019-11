In Polen soll Sexualkunde an Schulen strafbar werden

In den vergangenen vier Jahren unter der PiS-Regierung hat der Lehrer Jan Mackiewicz keinen politischen Druck gespürt. „Nach wie vor diktiert mir niemand, was ich unterrichten darf und was nicht“, sagt er. Trotzdem glaubt er, dass das Parlament die Gesetzesänderung durchwinken könnte. Fraglich ist aber noch, ob sie am Ende so drastisch klingen wird wie der Vorschlag der konservativ-katholischen Stiftung oder in einer entschärften Version verabschiedet wird. „Die Regierung testet gerade die Reaktionen der Gesellschaft. Sie will wissen, wie weit sie gehen kann“, sagt Mackiewicz. „Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn so ein Gesetz in Kraft tritt.“