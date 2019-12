Wo Klimaaktivist*innen von Rechten bedroht werden

Przybylla und die Gegendemonstration verkörpern den Teil der Bevölkerung, der sich in Zwickau gegen „Fridays for Future“ richtet. Die Klimaaktivist*innen werden als verblendet bezeichnet, sie würden der Ordnung und dem Wirtschaftswachstum in Deutschland schaden. Jakob erzählt, es seien rechtsextreme Personen und Gruppen, die so denken. Ein kleiner, aber sehr lauter Teil. In Zwickau sei der Widerstand gegen „Fridays for Future“ größer als in anderen Städten, weil die rechten Strukturen hier vorher schon sehr gewachsen waren, wie Wolfgang Wetzel ausführt, Ortsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Zwickau. „Die rechten Gruppen haben als Hauptthema natürlich Fremdenfeindlichkeit“, sagt er weiter. „Fridays for Future“ habe in der rechten Szene allerdings eine hohe Symbolwirkung. „Wer sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellt, behauptet oft auch, es gebe keinen menschengemachten Klimawandel.“ Da sich die „Fridays for Future“-Gruppen meist auch gegen Rassismus positionieren, fühlten sich Neonazis doppelt von ihnen provoziert.