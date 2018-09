Am Sonntag sollte ein Tweet der Polizei Aachen offenbar zeigen, dass es die Umweltschützer seien, die nicht an einen friedlichen Protest glaubten und sich gewaltbereit zeigten: Beamte, so schreibt die Polizei, seien auf Fallen gestoßen. Dazu teilte sie Bilder eines großen Eimers, in dem ein Seil befestigt ist. Aktivisten hätten ihn in die Höhe gezogen und als Waffe verwenden wollen. „Es besteht Lebensgefahr für alle“, so die Polizei.