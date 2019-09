„Vielen Opfern wurde von einer Anzeige abgeraten“

Ihr betont in eurem Zwischenbericht immer wieder, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. Inwiefern nicht? Und warum könnt ihr trotzdem damit arbeiten?

Laila: Eine Befragung ist dann repräsentativ, wenn sie genau die Merkmale der Bevölkerung abbildet. Dafür hätten wir die Befragten zufällig auswählen müssen. Das Problem ist aber, dass die Häufigkeit des Phänomens relativ gering ist: Gewalt durch die Polizei ist ein Problem in Deutschland, aber es ist eben nicht sehr weit verbreitet und vor allem nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Wir wollten also erstmal überhaupt Opfer von Polizeigewalt finden, aber die stehen ja nicht in irgendeiner Liste. Darum haben wir uns dafür entschieden, mit einem öffentlichen Aufruf zu arbeiten und so Teilnehmer*innen für die Befragung zu rekrutieren.

Hannah: Dafür hatten wir Flyer auf Englisch, Deutsch, Französisch und Arabisch, die wir online gestreut haben. Außerdem haben wir mit „Gatekeeper*innen“ zusammengearbeitet, also Menschen, die am ehesten mit Personen in Kontakt sind, die wir sonst nicht erreicht hätten, zum Beispiel über Wohnungslosen-Unterkünfte und Flüchtlingsräte.