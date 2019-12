Polizisten sollen riesiges rechtsextremes Kürzel gemalt haben

Zum einen hatte man auf dem Handy eines Beamten ein Foto des bereits veränderten Schriftzuges gefunden – aufgenommen noch am späten Donnerstag, so Herbst. „Es ist völlig klar, dass die abgefahren sind und das stand schon an der Mauer.“ Außerdem haben Ermittler am Montag in einer Liegenschaft der Polizei in Cottbus Reste einer Farbe gefunden, die möglicherweise für das vom Einsatzführer angeordnete Überstreichen genutzt wurde.