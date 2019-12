Warum Studierende in Wien die Uni besetzt haben

Die Räumung schlug auch in sozialen Medien hohe Wellen. Denn ähnlich wie in Deutschland, wo eine Vorlesung des Ex-AfD-Politikers Bernd Lucke für eine grundlegende Diskussion über Meinungsvielfalt an Hochschulen sorgte, suchen auch österreichische Hochschulen derzeit ihren Umgang mit kontroversen Themen. So wurde Alice Schwarzer Anfang Dezember zu einem Vortrag an die Universität für Angewandte Kunst in Wien eingeladen. Die österreichische Hochschüler*innenschaft kritisierte Schwarzer daraufhin in einem Statement für ihre „antimuslimischen Positionen“ und forderte, der Feministin keine alleinige Bühne zu geben. Die Hochschulen plädierten folglich auf freie Meinungsäußerung, die Veranstaltung fand statt. Dora Jandl findet es ungerecht, dass dies Meinungsfreiheit bei der Besetzung eines Saals auf einmal endet: „Letzte Woche wollten alle noch universitäre Debatten. Wenn die Studierenden diese dann einfordern, werden sie von der Polizei eskortiert.“ Man messe mit zweierlei Maß. Rektorin Seidler betonte in der Vergangenheit, dass Universitäten Orte der freien Meinungsäußerung seien. Forderungen durchzusetzen, indem man sich gewaltsam Zutritt in Räume verschafft, hätte jedoch nichts mit einem Diskurs gemeinsam, so Seidler. Die Forderungen nach einem Bildungsschwerpunkt in der neuen Regierung sowie einem höheren Hochschulbudget unterstütze sie jedoch.