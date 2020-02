„Ich habe Hoffnung, dass das ein Weckruf für uns alle ist“

„Ich komme selbst aus Erfurt und finde es einfach unheimlich wichtig, dass man heute auf die Straße geht. Denn das, was gerade bei uns in Thüringen passiert, das geht überhaupt nicht. Ich habe am Mittwoch die Wahl zum Ministerpräsidenten live verfolgt. Daraufhin habe ich sofort meiner Familie geschrieben, weil ich gedacht habe: ‚Das kann doch nicht wahr sein!‘ Das war die erste richtige Wahl, an der ich noch teilgenommen habe, bevor ich nach München gekommen bin. Aber das, was gestern passiert ist, ist überhaupt nicht das, was ich mir erhofft habe. Dazu kommt: Das entspricht nicht dem Wählerwillen. Wenn die FDP behauptet, sie habe mit ihrem Ministerpräsidenten den Wählerwillen erfüllt, dann haben sie die Demokratie nicht verstanden. Sich mit den Stimmen der AfD wählen zu lassen, ist ein Tabubruch. Sigmar Gabriel hat Recht, wenn er sagt: ‚Wer glaubt, dass FDP und CDU nichts davon gewusst haben, dass die AfD ihren FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.‘ Das trifft es meiner Meinung nach ziemlich gut, weil es ihnen doch klar gewesen sein muss, worauf sie sich einlassen. Das ist etwas, das mich absolut aufregt. All das ist für mich ein abgekartetes Spiel, das Einfluss auf die ganze Politik in Deutschland hat. Allein, dass die AfD sich jetzt als bürgerliche Partei gibt und CDU und FDP meinen, dabei mitmachen zu müssen – das ist doch das Allerletzte. Jetzt wünsche ich mir am liebsten Neuwahlen, weil das so nicht weitergehen kann.“