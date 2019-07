Eine Satire-Aktion will Philipp Amthor aus der CDU befreien

Es gibt aber auch jede Menge Kritik an der Satireaktion – und der Shitstorm ist gerade erst am Starten. Punkte, die immer wieder angesprochen werden, sind etwa, dass Amthor zu oft zum Ziel von Spott würde, dass die Aktion generell unlustig und unter der Gürtellinie sei. Außerdem würde man ihn durch so eine Aktion als Opfer darstellen – obwohl er nicht wirklich eins sei.