Warum Dokumentarfilme über rechte Gewalt wichtig sind

„Spuren“ ist nicht der einzige Film, der sich beim Filmfestival in Leipzig mit Rechtsextremismus und dessen Auswirkungen beschäftigt hat. Rechte Gewalt war einer der Schwerpunkte des diesjährigen Festivals. Im Kurzfilm „Brand“ von Jan Koester und Alexander Lahl kommt Markus Nierth, der ehemalige Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt zu Wort, der sich 2015 dafür einsetzte, 40 Geflüchtete in seiner Gemeinde aufzunehmen und deswegen angefeindet und massiv bedroht wurde. Eine geplante Flüchtlingsunterkunft brannte, rechte Demonstrierende zogen durch den Ort. Der Animationsfilm versucht zu verstehen, was passiert ist. „To the Living“ von Pauline Fonsny zeichnet das Portrait einer jungen Nigerianerin, die 1998 in Brüssel Zuflucht suchte, in einem Auffanglager festgehalten und von Polizisten erstickt wurde.