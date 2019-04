Das klingt in der Theorie alles total gut, in der Realität hat man dann aber emotionalen Stress oder einen Blackout. Kann man diese Art Gesprächsführung auch aktiver üben als mit einem Buch?

Unser Verein bietet Workshops an, in denen wir mit Rollenspielen arbeiten. Aber eigentlich kann man die Methoden jeden Tag anwenden, nicht nur in Situationen, in denen man mit Rechtspopulismus konfrontiert ist. Wir streiten uns ja auch, wenn es nicht um Politik geht. Auch da kann man üben, die Ruhe zu bewahren, die andere Person nicht direkt anzugreifen, herauszufinden, worum es genau geht, die eigene Perspektive einzubringen. Und vielleicht noch ein Tipp: Wenn man in so eine Situation gerät, kann man sich auch einfach kurz sagen, „Oh, ich bin jetzt in so einer Situation“. Kurz reflektieren, dass man sich schon mal damit auseinandergesetzt hat und ein paar Sachen darüber weiß. Das hilft dabei, Abstand zu gewinnen und bedachter damit umzugehen, anstatt einfach instinktiv.