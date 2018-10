Max ist in Apolda geboren und aufgewachsen. Er wohnt immer noch gern in der Region, betreibt hier eine kleine Bio-Imkerei, studiert in der Nähe und engagiert sich bei den Grünen im Kreisverband. In ihm und seinen Mitstreitern vom Netzwerk „Buntes Weimarer Land“ – ein Bündnis aus Kirchen, Parteien, antifaschistischen Initiativen und Vereinen – haben die Neonazis in der Region hartnäckige Gegner. Schon im August hatte das Bündnis gegen ein rechtes Konzert im benachbarten Mattstedt mobilisiert. In letzter Sekunde konnte es in Zusammenarbeit mit den Behörden untersagt werden, weil die Besitzverhältnisse auf dem angemieteten Gelände unklar blieben. Das gelingt in Thüringen nicht immer: Der Freistaat hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Hochburg für Rechtsrock-Konzerte entwickelt. 2017 wurden hier 59 derartige Veranstaltungen registriert. Im Juli 2017 kamen 6000 Neonazis aus ganz Europa zum Konzert im südthüringischen Themar.