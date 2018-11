Die jungen Polen verstehen die Aufregung nicht. Patriotismus gehört für sie zum guten Ton, nicht zum rechten Rand. Wer in Polen an diesem Tag seine Freiheit feiern will, kommt zum Kulturpalast und marschiert von dort über die Weichsel zum Nationalstadion. Zwar organisiert seit Jahren die rechtsextreme Bewegung ONR (Radikal Nationales Lager) den Marsch. Doch wenige Tage vor der Veranstaltung verkündet die Regierung, dass sie an selber Stelle feiern wird. Es entstehen folglich zwei Märsche, die Regierung geht voran, mit etwas Abstand folgen die Rechtsextremen. Marcin findet nicht, dass er den ONR unterstützt, wenn er am Marsch der Regierung teilnimmt. „Ich bin schließlich hier, um die jungen Leute zu feiern, die für die Freiheit Polens gestorben sind“, sagt er. Seine Freundin und er sind extra am Vorabend aus Danzig angereist, beim gemeinsamen Biertrinken in unserer WG hatte er noch gesagt: „In uns Polen fließt heißes Blut, der Kampfgeist liegt uns in den Genen.“ Und: „Sollte ein Krieg ausbrechen, werden wir wieder zu Hunderttausenden fallen, denn wir lassen uns nicht in die Knie zwingen.“