„In den Kirchen wird gesagt, Abtreibung sei Mord“

Ich frage mich: Was ist das für ein Land ist, in dem eine Frau nicht über ihren eigenen Körper entscheiden darf? Jede Frau sollte das tun können. Alles andere ist in meinen Augen rückständig. Eine Reformierung des Gesetzes ist einfach zeitgemäß. In einem modernen Irland sollten Schwangerschaftsabbrüche legal sein. Und zwar nicht nur dann, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist. Dass die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland per Referendum erlaubt wurde, war ein Schritt in dieselbe Richtung. Irland ist ein modernes Land.