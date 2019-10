Rette deine Rente!

Die Bundesbank fordert eine Erhöhung des Rentenbeitrittsalters bis 2070 auf mindestens 69 Jahren und vier Monaten (klingt besser als 70). Verglichen mit dem heutigen Eintrittsalter von 67 ist das schon ein Sprung. Findet die Bundesbank aber okay, weil die Menschen in Deutschland durchschnittlich älter werden als früher und das glücklicherweise auch noch bei besserer Gesundheit. Leider ist dieses kollektive Älterwerden für das gesetzliche Rentensystem die Pest. Unser Rentensystem ist nämlich umlagenfinanziert, heißt in diesem Fall: Die immer weniger werdenden jungen Menschen bezahlen die immer mehr werdenden Älteren. Die Schieflage ist längst da und dementsprechend schlecht sehen die Prognosen aus. Nach derzeitiger Gesetzeslage werden sich die Beitragssätze, der Bundeszuschuss und das Versorgungsniveau ab circa 2040 so radikal zum Schlechteren verändern, dass der finanzielle Absturz droht. In Zahlen: Heute ist der Beitragssatz bei 18,6 Prozent, 2070 wird er bei 26 Prozent sein. Zwar erhöht sich der Bundeszuschuss in der gleichen Zeit um etwa die Hälfte, trotzdem fällt das Versorgungsniveau um fast 17 Prozent.