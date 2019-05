Du hast ja sehr deutlich dargelegt, was dir an der CDU alles nicht passt. An CSU, SPD und AfD gibt es aber auch viel zu kritisieren, was du in deinem Video auch tust. Warum legst du schon im Titel den Fokus auf die CDU?

Die CDU bekommt die meiste Aufmerksamkeit in dem Video, weil sie die größte Macht hat und damit die größte Verantwortung trägt. Bei dem Teil über das Klima ist es ziemlich geteilt. Wissenschaftler sind sich darin einig, dass CDU und SPD in diesem Punkt gleichermaßen versagen. Und so habe ich es auch dargestellt. Und was die Duldung von Kriegsverbrechen angeht, habe ich mich eher auf die SPD konzentriert, weil sie in den letzten Jahren den Außenminister gestellt hat.

Kommst du aus einem Umfeld, in dem Ärger über die CDU dazugehört oder hast du das neu für dich entdeckt?

Ich war schon immer politisch interessiert, habe aber nicht bei Parteien mitgemacht oder bin aktiv geworden. Ich bin Pfarrerskind und habe die christlichen Werte sehr verinnerlicht. Nicht vom Glauben her, aber die Werte sind tief verankert. Mein Antrieb kommt aus so einem Wertekonstrukt.

Ärgert dich wegen deines christlichen Hintergrunds, dass die CDU, die ja auch „christlich“ im Namen trägt, nicht immer nach christlichen Maßstäben agiert?

Das ist für mich jetzt kein großes Thema. Es weiß ja jeder, dass die nicht nach christlichen Werten handeln.