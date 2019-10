„Deutschland hat genug Druckmittel“

Am Freitag haben Aktivist*innen unter dem Motto „Rise Up for Rojava“ das Büro des Chemnitzer CDU-Kreisverbandes besetzt. Sie fordern, dass die Bundesregierung sich aktiv gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien einsetzen soll. Aus dem Fenster hängt ein Transparent mit der Aufschrift „Fight For Rojava“, so nennen die Kurd*innen ihr Gebiet in Nordsyrien. Auch vor dem Büro versammeln sich Menschen, die sich mit den Aktivist*innen solidarisieren. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen. Mazlun ist 22 und lebt in Chemnitz. Er ist Sprecher der Gruppe, gehört aber nicht zu den Besetzer*innen des Büros.