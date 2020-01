In Mexiko wird mit roten Schuhen gegen die Ermordung von Frauen demonstriert

Hunderte rot angemalte Schuhe lagen am vergangenen Sonntag auf dem sogenannten Zócalo, dem größten Platz in Mexiko-Stadt. Jedes Paar steht laut den Initiator*innen für eine Frau, die nicht mehr am Leben ist. Das Rot stehe für das vergossene Blut, so die mexikanische Künstlerin Elina Chauvet. Sie hat das Projekt „Zapatos Rojos“ („Rote Schuhe“) schon 2009 ins Leben gerufen und seitdem auf verschiedenen Plätzen in Mexiko, Texas und Italien rote Schuhe aufgereiht, um an vermisste, misshandelte, vergewaltigte und ermordete Frauen zu erinnern.