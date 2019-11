„Die größte Propaganda-Maschine der Geschichte“

Das mache Cohen besonders betroffen, weil er durch seine Serie „Who is America?“ gemerkt habe, wie schnell der Glaube an solche Verschwörungstheorien zu Gewalt führen kann. Auch, wie stark Homophobie und Islamophobie in der Gesellschaft verankert sind, habe er immer wieder bei Dreharbeiten feststellen müssen. Die großen Internetfirmen sorgten sich laut Cohen währenddessen aber weniger um den Erhalt der Demokratie als um ihren wirtschaftlichen Erfolg.