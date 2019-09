„Einigen ist die CDU vermutlich nicht radikal genug“

Das Wahlergebnis zeigt vor allem, dass die Parteien, die in den letzten Jahren regiert haben, nicht ihre Aufgabe erfüllt haben. Sie haben einfach nicht darauf gehört, was die Menschen in Sachsen möchten. Besonders was den Strukturwandel in der Oberlausitz oder allgemein in Sachsen angeht. Wenn man Wachstum in einer Gegend haben will, dann muss man auch was dafür tun. Nicht nur große Reden schwingen, sondern zum Beispiel Großprojekte nach Sachsen bringen und nicht nur in den Westen.