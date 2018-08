Die Mitarbeiter des Sächsischen Flüchtlingsrats, die sich seit 1991 für Geflüchtete und menschwürdige Unterbringungen in Sachsen einsetzen, sind nicht die einzigen, die Sorge haben, sich in Chemnitz aufzuhalten beziehungsweise öffentlich zu zeigen. Der deutsch-türkische Fußballklub Berliner AK erwägt eine Absage des Regionalligaspiels gegen den Chemnitzer FC. „Sollte die Sicherheit unserer Spieler, Betreuer, Fans etc. nicht gewährleistet werden, ziehen wir in Erwägung, nicht anzutreten“, schrieb Vereinspräsident Mehmet Ali Han in einer offiziellen Erklärung.