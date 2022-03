„Der einzige Weg, um Putin unter Druck zu setzen, ist, kein Gas mehr von ihm zu kaufen“

Mit einer Vielzahl an Sanktionen will der Westen den Krieg in der Ukraine stoppen. Doch wie nimmt die russische Bevölkerung sie überhaupt wahr? Vier Russen und Russinen berichten. Jetzt lesen mit SZ Plus.