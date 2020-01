Wieso gerade wieder über die Vier-Tage-Woche diskutiert wird

„Ciao, Deutschland. Ich wandere jetzt dann nach Finnland aus“ – so und so ähnlich äußern sich derzeit sehr viele Menschen auf Twitter. Der Grund? Die finnische Regierungschefin Sanna Marin plant angeblich, die Vier-Tage-Woche einzuführen – also dafür zu sorgen, dass ein finnisches Wochenende im Umkehrschluss von nun an drei Tage hat.