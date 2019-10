„Wir mussten uns übergeben vor lauter Tränengas“

In Chiles Hauptstadt Santiago riecht es nach Tränengas, verbranntem Plastik und frischer Farbe. In der ganzen Stadt brennen Barrikaden, auch ein Fast-Food-Lokal, Geschäfte und U-Bahn-Stationen stehen in Flammen. Demonstrierende sprühen Sprüche wie „Renuncia Piñera“ („Piñera, tritt zurück“) und „Chile Despertó“ („Chile ist aufgewacht“) auf die Wände der Gebäude. Videos solcher Szenen gibt es in der Instagram-Story von jetzt. Mehr als eine Woche nach dem Ausbruch der Massenproteste soll es eine Demonstration vor dem Regierungspalast La Moneda geben. Aber die Polizei hat alle Straßen in der Nähe abgesperrt und treibt die Menschen mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern auseinander.