Lilly bekommt schwere Depressionen und traut sich nicht mehr aus dem Haus. Es ist fast ein Automatismus bei Menschen, die überschuldet sind: 80 Prozent werden krank. Wie soll Lilly arbeiten, wenn sie das Gefühl hat, in der Welt da draußen ohnehin zu versagen? Und von dieser Welt alle 15 Monate einen Schlag verpasst zu bekommen? Trotz Hartz IV versucht sie weiter, die Schulden so schnell wie möglich zu tilgen. Und spart sich eisern monatlich 150 Euro oder mehr vom Mund ab. „Ich hatte das Gefühl, ich muss so viel wie möglich machen, um die Schulden loszuwerden.“ Erst nach einer langen Therapie lernt Lilly, dass es ihre Gesundheit noch zusätzlich verschlechtert, wenn sie sich unter ihr Existenzminimum spart. Eine Aussage, die auch Franziska Matschke bei der Schuldnerhilfe Köln bestätigt: „Jemand, der am Existenzminimum lebt, der kann und sollte auch vorerst keine Schulden abbezahlen.“ Lilly hat dennoch Glück, denn sie ist noch „weich“ überschuldet. So nennt der Schuldneratlas vor allem die Fälle, in denen die Schulden noch nicht vor Gericht gelandet sind. Das liegt aber auch daran, dass sie sich konsequent um jede Forderung kümmert und Stundungen oder kleinere Raten aushandelt. 8.500 Euro stehen noch aus, die kleineren Rechnungen, die sie zeitweise nicht zahlen konnte, hat Lilly überwiegend abgestottert, wann immer sie ein paar Euro übrig hatte.