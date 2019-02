Ich stand permanent unter Stress. Aus dem Grund habe ich dann auch in der 34. Woche schon Wehen bekommen, da hatte ich erst einmal Geburtsvorbereitungskurs gehabt. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Während der Geburt hab einfach nur gebrüllt und geweint, meine Eltern waren dabei. Zwischendurch sah es nach einem Kaiserschnitt aus, das war ein riesiger Schock. Ich wollte nicht mein Leben lang durch eine so große Narbe täglich an diese Schwangerschaft erinnert werden. Gott sei Dank ging es dann auch so. Meine Mama hat geweint, weil ich ihr so leid getan habe. Ich habe so gelitten. Zwischendurch habe ich den Schwestern und der Ärztin noch gesagt: Ich will das Kind danach nicht sofort auf meiner Brust haben, ich brauche erst einen Moment.