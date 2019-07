„Schwangerschaftsabbrüche retten Leben“

In der Klinik habe ich mit etwa 15 anderen Frauen in einem Raum gewartet. Wir mussten Operationskittel anziehen. Mir war eiskalt, noch nie in meinem Leben habe ich so sehr gefroren. Eine Krankenschwester hat mir ein leichtes Beruhigungsmittel gegeben, davon wurde ich sehr müde. Im Fernsehen lief das Morgenmagazin ,The Today Show‘, das weiß ich noch, aber niemand sah hin. Als ich dran kam, hat die Ärztin mir erklärt, wie sie vorgehen würde und mir ein Mittel gegeben, das meinen Gebärmutterhals weich machen sollte. Davon bekam ich Schmerzen. Als ich dann die OP-Geräte spürte, rastete ich auf einmal aus. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine Panikattacke. Die Ärztin sagte: ,Du musst ruhig bleiben. Samantha, bleib bei mir. Halt durch.‘ Und das habe ich gemacht. Bis es endlich vorbei war.