„Für meine Mitschüler war das ,N-Wort‘ eine Beleidigung wie Dummkopf“

Auf Sandras Schulhof ging es dagegen über unbedachtes Rumgealber hinaus. In mehreren Streitsituationen beleidigten sie Mitschüler mit dem „N-Wort“. Sandra spricht lauter, als sie mir davon erzählt. Manchmal stockt sie kurz, fährt dann fort. Die Vorfälle sitzen offenbar bis heute tief. Sandra ärgert sich heute weniger über die Schüler, sondern vor allem über die Verlage und Lehrer: „Das ‚N-Wort‘ kam oft in Büchern vor, deshalb nahmen die Schüler es in ihren Wortschatz auf. Solche Wörter in der Schullektüre geben quasi eine Mobbing-Vorlage.“