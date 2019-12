Die „Sea Watch 3“ sticht nach Blockade wieder in See

Kaum ein anderes Seenotrettungsschiff wurde kurzzeitig so berühmt wie die „Sea Watch 3“: Auf ihr steuerte die Kapitänin Carola Rackete im Juni 2019 unerlaubt in den Hafen von Lampedusa, um 42 Geflüchtete nach wochenlangem Ausharren auf dem offenen Meer in Sicherheit zu bringen. Rackete legte sich mit dem damaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini an – und riskierte eine hohe Strafe. Das Schiff wurde nach dem Einlaufen in den Hafen beschlagnahmt. Jetzt, ein halbes Jahr später, ist die „Sea Watch 3“ wieder unterwegs. Am Montag startete das Schiff von Sizilien aus zu einer neuen Rettungsfahrt im Mittelmeer. Erstmals fährt sie unter deutscher Flagge in das Gebiet nördlich der libyschen Küste, wo die Crew nach Menschen in Seenot Ausschau hält.