„Die Weltöffentlichkeit kriegt es nicht mit, wenn wir nicht berichten“

Carola Rackete gegen Matteo Salvini: Der Fall der „Sea Watch 3“ machte im Juli weltweite Schlagzeilen. Jonas Schreijäg und Nadia Kailouli verbrachten drei Wochen als Reporter*innen auf dem Seenotrettungsschiff. Sie waren dabei, als die italienische Polizei nachts an Bord kam, um eine persönliche Warnung an die Kapitänin Carola Rackete zu überbringen – und dabei unglaublich freundlich war. Sie filmten, als die Crew 53 Geflüchtete rettete. Und sie dokumentierten, wie Rackete kurz vor dem Einlaufen in den Hafen in Lampedusa sagte, sie glaube nicht, dass sie direkt verhaftet werde. Vor allem aber hielten sie die Geschichten der Geflüchteten fest, die sich ihnen nach und nach anvertrauten. Im Interview erzählen die beiden, wieso dieser Film (er ist in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober um 00.00 Uhr im NDR und danach in der Mediathek zu sehen) ihrer Meinung nach so wichtig ist – und wie sie die drei Wochen auf dem Seenotrettungsschiff erlebt haben.