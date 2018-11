In Amerika dürften sich gerade einige Menschen extrem über den Erfolg eines neun Jahre alten Videos wundern. Mindestens die Betreiber des Youtube-Kanals „Knoxville News Sentinel“. Denn seit Montagabend wird deren Clip „Songs of Appalachia“, in dem der damals 16-jährige Wade Darnell Banjo spielt, immer beliebter. Inzwischen wurde er rund eineinhalb Millionen mal aufgerufen – hauptsächlich von Menschen aus dem deutschsprachigen Raum.