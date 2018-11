„Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? – Jein!“ Diesen vermutlichen inneren Konflikt von Horst Seehofer beschrieben Twitter-Nutzer schon im Juli, als er nach der Krise in der Groko wegen der Flüchtlingsfrage erst seinen Rücktritt als Option anbot – und dann, nachdem alle ganz begeistert von der Vorstellung waren, doch bleiben wollte. Nun will der CSU-Vorsitzende und Innenminister wohl aber wirklich gehen. Also, das berichten Medien zumindest... Die Menschen im Netz sind sich da allerdings noch nicht so sicher.