Dabei setzen Organisationen wie Jugend Rettet e.V. lediglich geltendes Völkerrecht um, wenn sie Schiffbrüchige retten. Nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ist grundsätzlich jedes Schiff dazu verpflichtet, in Seenot geratene Personen zu bergen. Und zwar „unabhängig davon, welchen Status die Personen haben“, sagt Prof. Nele Matz-Lück, Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Völkerrecht mit dem Schwerpunkt Seerecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Soll heißen: Die Pflicht zur Rettung gilt für jeden Menschen, egal ob Flüchtender im Schlauchboot oder Tourist auf einem Kreuzfahrtschiff, wie es kürzlich vor der Küste Norwegens in Seenot geriet.

Ist die Gefahr vor dem unmittelbaren Ertrinken gebannt, muss der Kapitän die Schiffbrüchigen an einen „sicheren Ort“ bringen. Nur: was genau bedeutet sicher? Libyen? Sicher nicht, findet Matz-Lück. Denn die Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch die Anti-Folterkonvention der Vereinten Nationen und die Europäische Menschenrechtskonvention verbieten es, Personen an einen Ort zurückzubringen, wo ihnen Misshandlung, Folter oder andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen.