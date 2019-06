„Wir wollen dort demonstrieren, wo es passiert“

Dabei geht es jeden Tag um ein anderes Thema, oder?

Genau. Sonntag ist das Motto „Remember them“, das Gedenken an die Opfer, um sich darauf zurück zu besinnen, dass es Menschen sind, die hier gestorben sind, und keine Zahlen. Es waren Mütter, Töchter, Väter, Enkelkinder, die ein Schicksal und Träume hatten. Montag demonstrieren wir für Bewegungsfreiheit, dazu werden wir auch ein Statement von Crew-Mitgliedern absetzen, das wird spannend, aber mehr verrate ich dazu noch nicht! Dienstag fordern wir, dass die EU nicht mehr mit Libyen kooperiert und dass die Menschen nicht mehr zurück in Kriegsgebiet geschickt werden. Mittwoch erinnern wir an Artikel 98 des internationalen Seerechtsübereinkommens: Menschen in Seenot müssen gerettet werden! Am Donnerstag, dem Weltflüchtlingstag, wollen wir das Ganze positiv enden lassen, darum ist das Motto „Solidarität“: Wir wünschen uns eine solidarische Welt, in der wir uns gegenseitig helfen, egal, woher man kommt und wie man aussieht.