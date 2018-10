„So viele Menschen haben mir geschrieben, dass sie gerne spenden und mich unterstützen würden“, erzählt Maurer. Sie wollte mit dem Spendensammeln aber erst beginnen, wenn sie verloren habe – also jetzt. Die Kampagne läuft über den österreichischen Verein ZARA – das steht für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit. Das Geld soll in einen Rechtshilfe-Fond gegen Hass im Netz fließen. So kann das kostenlose rechtliche Beratungsangebot von ZARA gegen Hass im Netz abgesichert und ausgebaut werden. Außerdem könnten künftig weitere aussichtsreiche Klagen von Betroffenen finanziert werden.