In welche Richtung das Alter angeglichen werden sollte, darüber sind sich die drei Jugendlichen aber nicht einig. Wendla findet das Wahlalter 16 vernünftig. Sie verstehe nicht, warum ihr zwar zugetraut wird, die Zusammenhänge in Bremen zu verstehen, die in der EU aber nicht. Das politische System sei auf beiden Ebenen komplex und beeinflusse in mindestens ähnlichem Ausmaß ihr Leben. „Ich werde das erste Mal mit 21 das Europaparlament wählen dürfen. Das finde ich schade.“