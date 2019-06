Wie die SPD meine Freunde und mich verloren hat

Ich bin im sozialdemokratischen Rheinland-Pfalz und gleichzeitig in einem katholischen, konservativen Elternhaus aufgewachsen, in dem so gut wie nie über Politik diskutiert wurde. Die Dinge waren, wie sie waren, und sollten bitte auch so bleiben. Mein politisches Bewusstsein und die Erkenntnis, dass sich Dinge auch ändern können (und dass es Dinge gab, die sich dringend ändern mussten), entwickelten sich darum in der Schule. Als 1998 Gerhard Schröder gewählt wurde, war ich gerade zwölf Jahre alt geworden. Seit ich denken konnte, war „Bundeskanzler“ für mich ein Synonym für „Helmut Kohl“ gewesen. Jetzt war da auf einmal dieser andere Kanzler, jünger, charismatischer, und – was keine unerhebliche Rolle spielte – von meinem Klassenlehrer verehrt. Heute kann ein Typ wie Schröder bei mir keinerlei gute Gefühle mehr auslösen, aber damals faszinierte er mich. Für mich stand er für etwas Neues, Unbekanntes, für Aufbruch und für Ausbruch aus dem, was ich immer gekannt hatte. Und dafür, dass die Welt von jetzt an besser und fairer werden würde.